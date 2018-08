Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca romanul care initial fusese declarat mort, in urma prabusirii podului din apropiere de Genova, dar care de fapt fusese internat in coma profunda de gradul IV intr-un spital italian, a decedat sambata.

- Bilanțul victimelor a ajuns la cel puțin 38 de morți. „Conform datelor preliminare obtinute, pana la acest moment, de echipa consulara mobila aflata la fata locului, printre persoanele decedate a fost identificat si un cetatean roman. Consulatul General al Romaniei la Torino monitorizeaza…

- Un barbat de 51 de ani a murit dupa ce a cazut intr-o rapa de zece metri, langa o manastire din judetul Neamt. Fiul sau, plecat in cautarea tatalui, a cazut in aceeasi rapa si a fost grav ranit.