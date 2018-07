Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul israelian de Externe a purtat discutii cu Republica Moldova despre posibilitatea mutarii ambasadei acestei tari de la Tel Aviv la Ierusalim, existand sanse foarte mari in acest sens, afirma surse citate de presa israeliana.

- Moldova ar putea urmatoarea tara care sa-si mute ambasada din Israel la Ierusalim, potrivit postului Kan Radio, citat de presa din Israel. Yuval Totem, director general in Ministerul de Externe din Israel, a gestionat discutiile despre mutarea ambasadei, in cadrul recentei sale vizite la Chisinau.Singura…

- * Ambasadorul Palestinei in Romania, Fuad Kokaly, a fost chemat de urgenta la Ramallah pentru consultari, informeaza Ambasada statului Palestina in Romania, intr-un comunicat. Ministerul de Externe al Autoritatii Palestiniene face acest demers in contextul in care Romania se afla printre tarile care…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila au un nou motiv de cearta, dupa ce Ministerul de Externe, condus de Teodor Melescanu, a blocat, fara sa-l informeze, o declaratie a UE care condamna faptul ca SUA si-au mutat ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. „Adevarul“ va prezinta filmul…

- Ministerul german de Externe a chemat luni la moderatie in contextul celor mai recente confruntari intre Israel si palestinieni legate de mutarea ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, transmite dpa. Deschiderea ambasadei americane la Ierusalim nu ar trebui sa fie o scuza pentru violente, a declarat…

- Ministerul de Externe de la Asuncion a anuntat miercuri ca a fost demarat procesul de mutare a Ambasadei Paraguayului de la Tel Aviv la Ierusalim, devenind astfel a treia tara care face acest lucru, dupa Statele Unite si Guatemala, informeaza site-ul postului France 24.

- Paraguayul isi va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim pana la sfarsitul lunii mai, a informat luni Ministerul de Externe israelian, cea de-a treia tara - dupa Statele Unite ale Americii si Guatemala - care si-a anuntat aceasta intentie, relateaza Reuters. 'Presedintele Paraguayului Horacio…

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman, a anuntat miercuri seara ca sediul ambasadei din Israel va fi mutat de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza agentia Associated Press si site-ul israelian Ynetnews.com. Milos Zeman a explicat ca mutarea sediului misiunii diplomatice se va face in trei etape:…