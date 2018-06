Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul oficial al turneului de la Roland Garros noteaza, sambata, dupa ce Simona Halep a castigat ultimul act cu Sloane Stephens, ca romanca “a alungat fantomele”, dupa ce a pierdut precedentele trei finale de Grand Slam.

- Simona Halep a triumfat la actuala editie a competitiei de la Paris, castigand primul Mare Slem din cariera. A fost spectacol pe teren in finala feminina de la Roland Garros, dintre Simona Halep, liderul mondial, si Sloane Stephens, americanca aflata pe locul 10 WTA. Publicul a aplaudat mai multe schimburi…

- Simona Halep a triumfat la Paris, caștigand primul titlu de Mare Șlem din cariera, dupa victoria cu Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1!!! Dupa 40 de ani, Romania are o noua regina incoronata pe zgura pariziana, Simona Halep cucerind trofeul atins in 1978 de Virginia Ruzici. Roland Garros, 9 iunie 2018,…

- Simona Halep a declarat la conferința de presa premergatoare finalei de la Roland Garros, pe care o va susține astazi de la ora 16:00 in direct la Eurosport și Pro TV cu americanca Sloane Stephens, ca vrea sa se bucure din plin de aceasta finala. „Cred ca am aceeasi placere, aceeasi bucurie ca am ajuns…

- Sloane Stephens, numarul 10 WTA, se considera principala favorita a finalei de la Roland Garros, chiar daca adversara sa este nimeni alta decat liderul mondial WTA, Simona Halep, romanca fiind totodata si cea mai buna jucatoare din lume pe zgura. „Niciun avantaj pentru Halep, pentru ca eu am un titlu,…

- Simona Halep, nr. 1 mondial, joaca, sambata, de la ora 16:00, marea finala a turneului de la Roland Garros, impotriva americancei Sloane Stephens, poziția a 10-a in clasamentul WTA. (Console si accesorii gaming) CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, transmite LIVE TEXT super-finala French Open, in…

- Zambitoare și bucuroasa, Simona Halep a identificat cheile partidei din semifinalele de la Roland Garros cu Garbine Muguruza, scor 6-1, 6-4. Sambata, de la ora 16:00, pe Eurosport și Pro TV, Simona o va infrunta pe Sloane Stephens in a patra ei finala de Grand Slam. "Cred ca am fost la un nivel inalt…

- BBC, Marca, As și L’Equipe o lauda pe Simona Halep, care a ajuns pentru a doua oara consecutiv in finala turneului Roland Garros, dupa ce a invins-o pe Garbine Muguruza. „Inca o sansa pentru Halep. Avea totul de pierdut, o calificare consecutiva in finala la Roland Garros, dar si numarul 1 mondial.…