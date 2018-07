Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și președintele american Donald Trump au anunțat miercuri ca au ajuns la un acord, dezamorsand diferendul comercial dintre Washington și Bruxelles, care a avut ca rezultat impuneri reciproce de taxe comerciale, anunța AFP. Juncker a declarat ca ambele…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si premierul japonez Shinzo Abe au semnat, marti, Acordul de parteneriat economic (APE) UE – Japonia. Acordul istoric va elimina majoritatea taxelor vamale plătite anual de întreprinderile…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, va fi primit de presedintele american, Donald Trump, la Casa Alba, pe 25 iulie, pentru a discuta despre legaturile comerciale si alte probleme economice, se arata intr-un comunicat difuzat marti de Casa Alba, relateaza Reuters. Trump…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anuntat vineri ca va merge la sfarsitul lunii iulie la Washington pentru a discuta cu presedintele american Donald Trump despre disputa comerciala dintre UE si SUA, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Voi merge la Washington si…

- Proteste zilnice au loc acum in Chișinau pe marginea invalidarii alegerilor locale noi din Chișinau, scrie Euronews, care citeaza Reuters. "Acest fapt declanșeaza și mai multe turbulențe politice, intr-o țara care a fost aruncata in criza in urma unei fraude bancare in valoare de 1 miliard de dolari…

- O organizatie extremista din Iran ofera o recompensa de 100.000 de dolari oricui este dispus sa distruga ambasada SUA din Ierusalim, potrivit Business Insider. Un grup cunoscut drept Organizatia Studentilor pentru Justitie din Iran a lipit public postere si a distribuit mesajul prin care…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat ca Statele Unite, sub conducerea lui Donald Trump, renunța la o scena internaționala multilaterala și la cooperarea amicala “cu o ferocitate care nu poate decat sa ne surprinda”, scrie New York Times .