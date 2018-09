Stiri pe aceeasi tema

- Astazi are loc votul in Senat pentru aprobarea legii Referendumului pentru clarificarea definiției Casatoriei dintre un barbat și o femeie in Constituția Romaniei. Iata 10 argumente pentru care Senatul Romaniei ar trebui sa aprobe, astazi, inițiativa celor trei milioane de cetațeni. 1. Casatoria…

- Presa internationala scrie, miercuri, despre declaratiile si acuzatiile fara acoperire facute aseara de Liviu Dragnea, inclusiv aceea ca miliardarul George Soros ar fi platit patru asasini anul trecut ca sa-l ucida. Agentia internationala de presa Reuters, cea mai mare din lume, prezinta pe…

- Agentiile de presa internationale, precum si cele mai importante publicatii din Statele Unite, Franta, Italia, Marea Britanie relateaza despre protestul violent de vineri seara de la Bucuresti."Sute de mii de protestatari s-au adunat sa scandeze impotriva Partidului Social Democrat (PSD) de…

- Agentiile de presa internationale, precum si cele mai importante publicatii din Statele Unite, Franta, Italia, Marea Britanie relateaza despre protestul violent de vineri seara de la Bucuresti, transmite News.ro . “Sute de mii de protestatari s-au adunat sa scandeze impotriva Partidului Social Democrat…

- Curtea Constituționala a Romaniei le-a dat dreptate senatorilor PNL si USR care au atacat actul normativ care viza manualele scolare din invatamantul preuniversitar Legea manualului scolar a fost initiata de Guvern si inaintata Camerei Deputatilor in data de 7 martie. In expunerea de motive…

- In barca deconstructiei democratiilor n-au luat loc, exclusiv, populistii mult vituperati ai Poloniei, Ungariei, Cehiei sau, mai nou, ai Italiei, Austriei si Bavariei, cum crede ceea ce a mai ramas, in vest, din establishmentul politic corect. Ci si criticii de stanga, globalisti, ai galopantei renationalizari…

- Presa internaționala a relatat despre c ondamnarea lui Liviu Dragnea la 3 ani și 6 luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive , punand accent pe curajul magistraților de a da o sentința impotriva unui dintre cei mai puternici oameni din Romania, dar și asupra faptului ca aceasta decizie ar putea…

- Cel mai puternic om al stangii aflate la putere in Romania, Liviu Dragnea, a fost condamnat joi la trei ani si jumatate de inchisoare – cu executare -, in prima instanta, intr-un caz de angajari fictive, scriu principalele agentii de presa si posturi internationale, preluate in toata lumea, transmite…