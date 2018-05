Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marti ca Israelul nu doreste razboi cu Iranul, la o zi dupa ce a dezvaluit dovezi despre eforturi secrete ale Teheranului in pofida unui acord international care vizeaza diminuarea programului nuclear iranian, relateaza Reuters. "Nimeni nu doreste acest…

- "Proiectul nuclear iranian are toate cele cinci elemente ale unui program de arme nucleare", a declarat prim-ministrul israelian, citat de Reuters. Premierul israelian, adversar inversunat al acordului international asupra activitatilor nucleare ale Iranului, a prezentat presei la Tel Aviv…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a acuzat luni Statele Unite ca vor sa provoace o ”criza regionala” in Orientul Mijlociu, impingand Arabia Saudita sunnita sa infrunte Iranul siit, relateaza Reuters.Fostul director CIA, Mike Pompeo, abia instalat in functia de secretar de Stat…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au convenit, intr-o convorbire telefonica, asupra necesitatii mentinerii si aplicarii depline a acordului in dosarul nuclear iranian, a anuntat luni Kremlinul intr-un comunicat, relateaza Reuters. Convorbirea a avut loc la initiativa…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a sosit luni la Washington, intr-o vizita de stat - prima gazduita de omologul sau american, Donald Trump, de la preluarea mandatului - informeaza Reuters. Potrivit agentiilor de presa internationale, un subiect important pe care urmeaza sa…

- Arabia Saudita este pregatita sa trimita trupe în Siria care sa se alature coalitiei coordonate de Statele Unite, a anuntat, marti, Adel al-Jubeir, ministrul saudit de Externe, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. „Suntem în discutii cu Statele Unite si am…

- Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene (Eurocontrol) si Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei (AESA) au recomandat companiilor aeriene sa exercite prudenta in estul Marii Mediterane din cauza posibilitatii producerii unor atacuri aeriene sau cu rachete de croaziera in Siria, in…

- Marea Britanie are in vedere sa ofere fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale Yulia noi identitati si o viata noua in Statele Unite, intr-o incercare de a-i proteja de alte tentative de crima, relateaza duminica The Sunday Times. Conform acestui ziar, citat de Reuters, oficiali de la agentia…