- Presa internationala scrie despre protestul romanilor din diaspora, care va avea loc vineri, in Piata Victoriei din Bucuresti. „Romanii din diaspora se intorc acasa inainte de de protestul anti-guvernamental”, titreaza Associated Press, citata de ABC News, New York Times si The Washington Post.

- Romanii stabiliti in strainatate au inceput sa ajunga acasa pentru a participa la un protest de amploare, unde vor cere demisia Guvernului si alegeri anticipate, scrie agentia de stiri Associated Press.

- Agentia de stiri franceza AFP a publicat un material amplu despre filosoful Mihai Sora, pe care il descriu ca fiind "lumina calauzitoare" a celor care protesteaza de atata timp in Piata Victoriei din Capitala. "Printre multimile de protestatari care ies in strada zilnic impotriva Guvernului…

- Un nou protest in București. Sute de oameni s-au aduant in Piața Victoriei, sambata seara, pentru a cere demisia Guvernului. Protestatarii scandeaza lozinci precum “Justitie, nu coruptie!” și au pancare pe care scrie “PSD = Ciuma rosie”, “Demisia”, “Anul acesta la Bac sper sa pice Guvernul”. Manifestantii…

- Presa internationala relateaza, joi dimineata, despre protestele anticoruptie din Romania si trateaza pe larg retinerea jurnalistului german Paul Arne Wagner care lucreaza de mai multe luni la un documentar despre manifestatiile anticoruptie din tara noastra.Noi proteste anti-guvernamentale…

- "Inteleg ca astazi are loc o manifestatie de sustinere pentru statul paralel din care face parte evident si doamna Kovesi. Oameni care au pretentii de intelectuali, care vorbesc tot timpul despre necesitatea consolidarii institutiilor, a statului de drept, a functionarii corecte a justitiei, ignora…

- Partidul Social Democrat din Romania, aflat la putere, si mii de sustinatori s-au adunat in fata sediului Guvernului de la Bucuresti, sambata, pentru a protesta fata de presupuse abuzuri ale procurorilor anticoruptie, scrie Reuters. Agentiile de presa amintesc ca Romania este una dintre cele mai corupte…