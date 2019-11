Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul premierului desemnat Ludovic Orban a trecut de Parlament, cu 240 de voturi pentru. Scriitorul Stelian Tanase a declarat, intr-o intervenție la Adriana Nedelea LA FIX, ca, din acest moment, Klaus Iohannis este sigur de caștigarea alegerilor prezidențiale, unde Viorica Dancila nu mai are nicio…

- Dan Barna, candidatul Alianție USR-PLUS la prezidențiale, este convins ca va caștiga alegerile daca va ajunge in turul doi. Barna a declarat ca obiectivul prezidențialelor este un tur doi fara PSD.Inspectorii de la Protecția Consumatorului, lovitura URIAȘA: au inchis doua magazine Carrefour…

- Viorica Dancila sustine ca cei care vor participa la vot vor fi exlusi din partid. Premierul demis a mai spus ca aceasta masura il va viza si pe Paul Stanescu in cazul in care acesta va participa la votul de marti. "Daca noi am participa la vot si am vota guvernul, inseamna ca am fi de acord…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD) si candidat la presedintie, Viorica Dancila, si-a manifestat, marti, convingerea ca va accede in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, insa a adaugat ca este foarte important si procentul pe care il va avea in primul tur. Dancila a declarat,…

- Rodica Paraschiv, deputat PSD de Prahova La doar o saptamana de la votul asupra moțiunii de cenzura, din Parlamentul Romaniei, au inceput sa se cearna oamenii de buna credința de impostori. Cei care se bateau cu pumnul in piept ca vor merge impreuna pana in panzele albe au inceput deja sa iși dea arama…

- UPDATE – La Palatul Cotroceni continua consultarile dintre presedintele Klaus Iohannis si partidele parlamentare pentru desemnarea unui candidat la functia de premier, dupa ce cabinetul condus de Viorica Dancila a fost indepartat prin motiune de cenzura. Consultarile au inceput cu reprezentantii PNL.…

- Autor: Petru ROMOȘAN Oferta pentru alegerile prezidentiale din noiembrie este excesiv de modesta. Asta ca sa evitam cuvintele care ranesc inutil. Dar, sa ne intelegem, nimeni nu mai asteapta ca salvarea nationala - care, totusi, e o chestiune din ce in ce mai presanta - sa vina de la niste alegeri…

- "Miza este una singura, prezidentialele. Cum se calibreaza fiecare ca sa prinda potul cel mare, este problema fiecaruia. Dar eu constat o greseala majora a lui Dan Barna, pe care in aceasta vara il vedeam deja presedintele Romaniei. Acum nu mai stiu. Adica sa ru aiba la intrebarea 'in cazul in care…