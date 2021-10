Stiri pe aceeasi tema

- Titular in poarta lui AC Milan pentru prima data dupa aproximativ 10 luni, Ciprian Tatarușanu (35 de ani) a incasat doua goluri impotriva Veronei, dar echipa sa a reușit sa caștige, scor 3-2. Invins de doua ori in prima parte, mai intai de Caprari (minutul 7), apoi de Barak din penalty (minutul 24),…

- Echipa italiana de fotbal AC Milan, la care evolueaza si portarul roman Ciprian Tatarusanu, a anuntat, vineri, ca mijlocasul ofensiv spaniol Brahim Diaz s-a infectat cu virusul Covid-19, informeaza cotidianul L'Equipe. Ramas deja fara internationalii francezi Mike Maignan, operat la incheietura…

- Portarul titular al echipei AC Milan, Mike Maignan, va fi indisponibil zece saptamani, dupa o operatie la incheietura. Rezerva Ciprian Tatarusanu ar urma sa-l inlocuiasca, dar AC Milan este aproape de a-l achizitiona pe Antonio Mirante,l conform news.ro Maignan a fost operat din cauza unor…

- Mike Maignan (26 de ani), portarul titular al lui AC Milan se va opera, astfel ca Ciprian Tatarușanu (35 de ani) ar trebui sa devina titularul postului. Cu toate acestea, șefii lui AC Milan s-au grabit sa transfere un al portar. Conducerea „diavolilor” il aduce pe Antonio Mirante (38 de ani), azi fiind…

- Fostul international roman Ciprian Tatarusanu va avea sansa de a apara poarta echipei italiene de fotbal AC Milan dupa ce titularul Mike Maignan s-a accidentat si va fi operat la incheietura mainii, a anuntat, marti, clubul intr-un comunicat, citat de AFP.

- Clubul italian de fotbal Juventus Torino a anuntat, marti, ca a inceput o procedura pentru identificarea persoanei sau persoanelor care au proferat insulte rasiste la adresa portarului francez al echipei AC Milan, Mike Maignan, duminica, inaintea meciului incheiat la egalitate (1-1), in Serie A,…

- Ciprian Tatarușanu (35 de ani) a evoluat in primul amical al verii pentru Milan. Portarul roman a intrat in repriza a doua și a incasat un gol din penalty. Nice - Milan s-a terminat la egalitate, 1-1. Ciprian Tatarușanu a fost folosit de antrenorul Stefano Pioli in a doua repriza și a primit un gol…

- Ajuns in septembrie 2020 la AC Milan, Ciprian Tatarușanu (35 de ani) va continua la „diavoli” și in sezonul viitor. Deși Ginaluigi Donnarumma a plecat la PSG, gratis, portarul roman are șanse mici sa fie titular in sezonul viitor. Adus de la Lille, francezul Mike Maignan va fi goalkeeper-ul titular…