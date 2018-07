Presa greacă: Jocul de influenţă al Rusiei n zona Balcanilor La anuntul privind invitatia adresata de liderii NATO ca Macedonia sa adere la Alianta, Moscova a reactionat imediat, vorbind despre "o absorbtie cu forta care are ca scop influenta geopolitica". Partea rusa nici nu ar fi putut sa-si arunce in sus caciulile de bucurie pentru o asemenea evolutie care ii creeaza deja probleme in jocul de influenta pe care il incearca in ultimii ani in Balcani, potrivit Kathimerini, citat de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

