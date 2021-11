Stiri pe aceeasi tema

- Publicația Der Spiegel a publicat un reportaj despre haosul COVID din Romania, iar concluziile nu ne fac cinste. Publicația Der Spiegel a publicat un reportaj despre haosul COVID din Romania, iar concluziile nu ne fac cinste. Intitulat ”Valul Corona in Romania: "Am fost atat de proști, uitați-va la…

- Politic Liviu Dragnea, indemn la semnarea unei petiții pentru “a pune capat acestei nenorociri” noiembrie 2, 2021 14:17 Liviu Dragnea face un apel la semnarea unei petiții lansate de Alianța Pentru Patrie, formațiune al carei susținator s-a declarat chiar de la lansare, petiție care conține șase…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a informat, joi, comisarul european pentru Sanatate despre situatia epidemiologica din Romania si despre problemele existente in aprovizionarea cu medicamente a spitalelor si in cresterea capacitatii necesare asigurarii asistentei medicale in sectiile…

- Ministrul demis al Finanțelor, Dan Vilceanu, a anunțat duminica intenția de a regandi situația contribuției la sanatate. Acesta precizeaza ca nu este corect ca cineva care castiga un salariu mare sa plateasca 10% din acel salariu, iar cel care castiga un salariu mic sa plateasca o contributie mult mai…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca Romania se afla in discuții cu Ungaria pentru a putea prelua din pacienții aflați in stare grava. Situația a aparut dupa ce nu mai sunt locuri suficiente la ATI. „Noi am explicat. E dificil sa transpotam pacienți in exteriorul țarii. In interiorul țarii se…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Arad, Iustin Cionca, considera ca sistemul sanitar din Romania "este grav bolnav", iar statul desi "a luat mana de pe sistemul de sanatate publica, arata cu degetul spre alti vinovati", mentionand ca acreditarea ISU a unui spital costa de la 1 milion de euro…

- Ministerul Sanatații anunța inființarea Registrului National al Profesionistilor din Sistemul de Sanatate și alte noi reglementari. S-a stabilit tariful platit de persoana care insoțește un copil cu varsta mai mare de 3 ani, internat intr-un spital public. Guvernul a aprobat in ședința de luni un proiect…

- Asociatia Peisagistilor din Romania (AsoP) - Filiala Bucuresti a inaintat catre Primaria Capitalei o propunere pentru realizarea unei cooperari in vederea salvarii si reabilitarii Parcului Cismigiu. AsoP Bucuresti si-a aratat astfel disponibilitatea de a asigura expertiza necesara pentru elaborarea…