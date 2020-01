Stiri pe aceeasi tema

- 2019 a fost anul in care rolul Romaniei in Uniunea Europeana, dar si al blocului comunitar din care facem parte in politica interna a tarii, s-au resimtit poate cel mai important de la momentul aderarii. Turbulentele din politica interna, mai ales cele generate de insistenta cu care fosta coalitie guvernamentala…

- "In urmatorul an se pot face multe lucruri, dar Mecanismul (Mecanismul de Cooperare si Verificare - n.r.) nu va fi eliminat, dupa parerea mea. (...) Discutia se poate purta mai degraba de ce a acceptat Comisia sa declare ca Bulgaria a indeplinit toate solicitarile si pentru Romania stim de ce s-a dat…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca in urmatorul an se pot face multe, dar, in opinia sa, Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) nu va fi eliminat. "In urmatorul an se pot face multe, dar Mecanismul (n.r. - MCV) nu va fi eliminat dupa parerea mea. Nu suntem singurii,…

- Guvernul opteaza pentru stoparea modificarilor aduse Codurilor penale aflate in Parlament, dupa reintoarcerea acestora de la CCR, relansarea procesului urmand sa se faca doar dupa consultari si pe baza avizelor Comisiei de la Venetia, prevede programul de guvernare propus de liberali, scrie Agerpres.…

- Raportul privind progresele inregistrate de Romania in 2019 in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare contine greseli si este unul politic, pentru ca nu poate spune nimeni ca statul de drept functioneaza mai bine in Bulgaria decat in Romania, a declarat, miercuri, la Strasbourg, eurodeputata…

- Comisia Europeana a ajuns la concluzia ca progresele realizate de Bulgaria sunt suficiente pentru a avea in vedere ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare, in timp ce pentru Romania toate conditionalitatile din raportul pe 2018 raman deschise, a declarat marti, la Strasbourg, comisarul…

- Comisia Europeana a adoptat marti raportul privind progresele inregistrate de Bulgaria pentru onorarea angajamentelor privind reforma judiciara, combaterea coruptiei si a criminalitatii organizate, in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV).Intr-un comunicat de presa, Comisia…