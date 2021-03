Presa germană, despre dezamăgirea Berlinului de administrația lui Joe Biden BUCUREȘTI, 25 mart - Sputnik. Speranțele guvernului german de imbunatațire a relațiilor cu noua administrație americana n-au fost indreptațite, scrie ziarul german Der Tagesspiegel. Așa cum menționeaza ziarul, dupa victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale, Europa și Germania au așteptat cu nerabdare o revenire la „cooperarea de parteneriat” cu Statele Unite, deși la Berlin aproape nimeni nu și-a facut iluzii ca ar fi posibil sa se rezolve toate problemele conflictuale. © Sputnik / Владимир ТрефиловExpert rus: Ce trebuie sa faca autoritațile moldovene ca sa evite catastrofa„Cu… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

