Presa franceză știe cine taie pădurile din România: „Oamenii nu se pot încălzi deloc” France Info publica un reportaj in Romania in care detaliaza felul in care o comunitate din Transilvania vede problema scumpirii și apoi a plafonarii lemnului de foc. ”In centrul orașului Zizin, Andrei, 42 de ani, și Istvan, 72 de ani, vorbesc in fața unei porți mari, galbene. Tanarul de 40 de ani, care lucreaza in fabrica de apa minerala a orașului, și-a facut deja provizii pentru urmatorii cațiva ani. Dar cu salariul lui de 2.500 de lei (509 euro) are nevoie de 10 metri cubi de lemne pe an și nu știe daca va putea cumpara ceva anul viitor. Prietenul sau maghiar este resemnat: Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

