Renault se afla in cautarea unui CEO permanent, iar guvernul francez a spus ca, in acest caz, "experiența in redresarea unei companii este mai importanta decat naționalitatea". In acest context, presa franceza a speculat pe marginea potențialilor candidați pentru aceasta poziție. Principalul favorit sa devina noul CEO de la Renault este italianul Luca de Meo, șeful Seat, potrivit informațiilor aparute in Le Figaro și Les Echos,...