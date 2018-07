Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, considera inacceptabile faptele pentru care a fost inculpat colaboratorul sau Alexandre Benalla si promite ca acesta nu va scapa nepedepsit; agentiile Reuters si AFP au transmis duminica noaptea stiri concordante despre pozitia sefului statului, ambele citand…

- Incident cutremurator in Timiș! Un barbat in varsta de 62 de ani, angajat al unei firme de colectare a deșeurilor din orașul Sacalaz, a murit decapitat, miercuri (27 iunie) dupa ce a fost prins sub un utilaj care presa carton. Inspectoratul Teritorial de Munca Timiș a deschis o ancheta. Incidentul…

- Un barbat care pretindea ca are o bomba a fost arestat in gara londoneza Charing Cross, vineri dimineața, anunța presa britanica. ”Un barbat care sustinea ca avea o bomba in gara #CharingCross a fost arestat. Actionam acum pentru a redeschide gara cat mai rapid posibil”, a transmis Politia Transporturilor…

- Dan Diaconescu vrea sa faca din nou emisiuni TV. Fostul om de televiziune a cerut Curtii de Apel Bucuresti sa il scape de interdictia de a vorbi in public, cu care s-a ales atunci cand a fost condamnat pentru santaj, potrivit realitatea.net. Joi va avea loc procesul, iar fanii i-au creat deja o pagina…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat luni ca a decis sa acorde cetatenia franceza imigrantului din Mali care a escaladat un imobil pentru a salva un copil ce atarna de balustrada unui bloc din Paris, informeaza presa internationala, citata de ...

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat luni ca a decis sa acorde cetațenia franceza imigrantului din Mali care a escaladat un imobil pentru a salva un copil ce atarna de balustrada unui blocul din Paris, informeaza presa internaționala.Liderul francez l-a invitat pe Mamoudou Gassama la ...

- Saptamanalul francez Le Point a denunțat duminica o campanie de harțuire care vizeaza publicația dupa ce pe coperta ultimului sau numar apare președintele Erdogan in care este prezentat ca...