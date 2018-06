Stiri pe aceeasi tema

- Condamnarea lui Liviu Dragnea strange randurile in PSD. Aproape toate organizațiile județene au transmis mesaje de susținere a președintelui de partid, dupa sentința in prima instanța. Doar cateva filiale nu au reacționat, nici prin comunicate de presa, nici pe paginile de Facebook, nici prin membri…

- Vladimir Petrut, primarul PSD din Cavnic, cel care zilele trecute a criticat demersul PSD de a organiza mitingul din Piata Victoriei , a avut un nou mesaj pe o retea de socializare. Edilul din localitatea maramureseana a spus ca ca ar fi mers Bucuresti sa protesteze daca PSD dorea sa adopte legile justitiei,…

- Ponta anunța ca va depune și el plangere penala, pentru suma pe care a platit-o in ultimii 12 ani la Pilonul II de pensii. Fostul premier a scris intr-o postare pe Facebook ca, daca Guvernul va lua banii din Pilonul II de pensii, ”acesta nu este o decizie politica și fapta reprezinta infracțiunea de…

- Prim-ministrul Croației, Andrej Plenkovic se afla intr-o vizita oficiala la București. Liderul croat are programate intalniri și cu șeful statului, Klaus Iohannis și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Vizita are loc in contextul intensificarii relațiilor dintre cele doua state, mai ales…

- Invitatia facuta de premierul Romaniei Suveranului Pontif de a veni la Bucuresti este fireasca, iar acceptarea acesteia este un lucru bun pentru Romania, a declarat luni presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. El l-a criticat pe presedintele Klaus Iohannis pentru…

- Dragnea a declarat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca acest tip de actiune al sefului statului "poate sa reprezinte un atac la siguranta nationala". "Eu nu l-am vazut vreodata pe presedintele Romaniei sa faca apel la calm. Presedintele a incitat si la proteste in permanenta,…

- "Domnul presedinte Iohannis a stiut ca dna prim-ministru merge in Israel, nu a aflat din presa. Deci a inceput sa spuna multe neadevaruri. (A stiut - n.r.)de la dna prim-ministru. Mie mi-a spus dna prim-ministru astazi (joi - n.r.) ca l-a informat pe presedintele Romaniei ca merge in Israel", a declarat…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a afirmat ca Liviu Dragnea si Viorica Dancila au fost invitati la Tel Aviv pentru a se intalni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și ca spera ca discuțiile sa fie ”fructuoase”, scrie Agerpres. Guvernul a confirmat marți seara ca Dancila va merge…