Stiri pe aceeasi tema

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca va investi și 10 milioane de euro pentru ca formatia sa sa fie superioara gruparii Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. Omul de afaceri s-a declarat „dusman” al premierului Ungariei, Viktor Orban. „Daca echipa asta la finalul…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat ca este dispus sa investeasca si 10 milioane de euro pentru ca formatia sa sa nu fie surclasata de Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, declarandu-se „dusman” al premierului Ungariei, Viktor Orban, care a asistat saptamana trecuta la doua meciuri in Romania.„Daca echipa…

- Viktor Orban a facut o baie de multime, nu in Ungaria, ci in Romania, pe stadionul din Sfantu Gheorghe, la duelul din Conference League dintre Sepsi si Olimpija Ljubljana, 3-1. Fostul international Florin Raducioiu s-a aratat surprins de primirea calda de care a avut parte prim-ministrul maghiar.

- Lasha Nozadze (42 de ani), antrenorul celor de la Saburtalo, a oferit primele impresii dupa victoria contra celor de la FCSB din Conference League, scor 1-0. Intampinat la conferința de presa cu aplauze din partea jurnaliștilor, Nozadze s-a aratat entuziasmat de victoria in fața roș-albaștrilor și a…

- Laszlo Dioszegi, finanțatorul lui Sepsi Sf. Gheorghe, a vorbit in presa maghiara despre partida cu Olimpija Ljubljana, de joi, ora 21:00, din turul II preliminar al Conference League. Returul dintre Olimpija Ljubljana și Sepsi este programat joi, 27 iulie, de la ora 21:00. Sepsi, caștigatoarea Cupei…

- Finantatorul formatiei FCU Craiova, Adrian Mititelu, a fost eliberat miercuri din inchisoare, dupa 20 de luni petrecute in spatele gratiilor. Revenirea acestuia langa echipa de fotbal i-a dat mai mult curaj noului antrenor, Marius Croitoru, in privinta viitoarei editii de campionat. „E mult mai ușor…

- La sediul UEFA de la la Nyon, a avut loc tragerea la sorți pentru primele tururi preliminare ale UEFA Conference League, competiție in care Romania are trei participante. Echipele romanești intra in competiție odata cu al doilea tur preliminar. FCSB va juca cu invingatoarea dintre Saburtalo (Georgia)…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat ca era de așteptat ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa majoreze dobanda de referinta, dat fiind contextul macroeconomic in care ne aflam. Liderul social-democraților a mai susținut ca toate tarile care se invecineaza cu Ucraina au ajuns sa se imprumute…