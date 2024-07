Stiri pe aceeasi tema

- Marius Lupu (24 ani) a fost eroul improbabil al celor de la Corvinul in victoria uluitoare contra celor de la Paks, scor 4-0. Șeptarul trupei lui Florin Maxim a reușit un „hat-trick”, celalalt gol avandu-l pe Sergiu Buș drept autor. Cu aceasta victorie, „echipa de sub furnale” este cu un pas in al doilea…

- Dominik Szoboszlai (23 de ani), mijlocașul maghiar al lui Liverpool, a fost prezent la meciul dintre Paksi și Corvinul, din turul 1 preliminar Europa League. Apariție-surpriza la primul meci al Corvinului in acest sezon european. Nimeni altul decat capitanul Ungariei la EURO 2024 și-a facut apariția…

- Corvinul Hunedoara se deplaseaza in Ungaria pentru meciul cu Paksi din primul tur preliminar al Europa League. Meciul incepe la ora 20:00 și poate fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Corvinul vine dupa meciul pierdut in Supercupa Romaniei in fața campioanei Superligii…

- Corvinul Hunedoara a ajuns in Ungaria și a efectuat antrenamentul oficial inainte de duelul cu Paksi din primul tur preliminar al Europa League. Florin Maxim (43 de ani) și Alexandru Neacșa (32 de ani) au fost prezenți la conferința de presa premergatoare partidei și au vorbit despre adversarul din…

- Selectionerul Scotiei, Steve Clarke, l-a criticat pe arbitrul argentinian Facundo Tello pentru ca nu a acordat un penalti echipei sale in infrangerea de duminica cu Ungaria (1-0), de la Euro-2024.Echipa sa a pierdut duminica cu 1-0 in fata Ungariei, primind un gol in prelungiri.

- Locuitorii maghiari din Satu Mare au trait cu sufletul la gura finalul meciului Scoția - Ungaria de la EURO 2024, incheiat 0-1. In jur de 1.000 de etnici maghiari au stat pana spre miezul nopții in centrul orașului, unde au urmarit pe un ecran uriaș victoria dramatica reușita in fața scoțienilor. Golul…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs a aratat de doua ori centrul terenului in prima repriza a finalei UEFA Europa League dintre Atalanta Bergamo și Bayer Leverkusen. Ambele goluri au fost marcate de Ademola Lookman. Italienii au dominat jocul, in ciuda unei poesii superioare a germanilor.

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, a vorbit despre finala Cupei Romaniei Betano, Oțelul Galați - Corvinul Hunedoara, care va avea loc pe 15 mai la Sibiu. Șeful Federației este incantat de meci și abia așteapta duelul dintre cele doua nou-promovate, care vor afla astazi daca pot…