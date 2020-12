Presa din Turcia, reacție virulentă după scandalul generat de Sebastian Conțescu: ”Arbitrul rasist merită o pedeapsă istorică” Presa din Turcia a reacționat vehement dupa incidentul cu tenta rasista generat de Sebastian Colțescu la meciul din Liga Campionilor dintre PSG și Istanbul BB, precizand ca arbitrul roman ar trebui sa primeasca o sancțiune ”istorica”, noteaza HotNews.ro. ”Aparare rusinoasa a arbitrului de rezerva Sebastian Coltescu, care a dat dovada de rasism fata de Webo, la Paris. In apararea sa in fata UEFA, arbitrul de rezerva a spus: ”Eu nu am zis negro, ci negru. In limba romana negru inseamna om negru. Nu l-am jignit”. A incercat sa se justifice cu aceste cuvinte”, a notat cotidianul Hurriyet.”Scandal… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- ​Presa turca a relatat pe larg despre incidentul de pe Parc des Princes, jurnaliștii fiind de parere ca Sebastian Colțescu trebuie sa primeasca o sancțiune istorica pentru rasism. Ce spune Hurriyet „Aparare rusinoasa a arbitrului de rezerva Sebastian Coltescu, care a dat dovada…

- Sebastian Colțescu a ajuns in centrul unui scandal uriaș, dupa acuzele de rasism care i-au fost aduse in Champions League. Rezerva pentru Ovidiu Hațegan in partida PSG – Bașakșehir, arbitrul din Craiova a vrut sa indice ca un oficial de pe banca turcilor ar trebui eliminat. Cel vizat era Pierre Webo,…

- Brigada de arbitri din Romania delegata la meciul dintre PSG și Istanbul Basaksehir se afla in centrul unui scandal de proporții, dupa ce Sebastian Colțescu (43 de ani), arbitrul de rezerva, l-a numit „ala negru” pe Pierre Webo (38), antrenorul secund la turcilor. Sebastian Colțescu a fost protagonistul…

- Ovidiu Hațegan, centralul partidei PSG - Istanbul BB, intrerupta in minutul 16, la 0-0, dupa un scandal de rasism generat de al patrulea arbitru al jocului, Sebastian Conțescu, a oferit o prima declarație pentru Europe 1, citat de HotNews.ro.Contactat de gazetarii de la Europe1, Ovidiu Hațegan a aprecizat…

