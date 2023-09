Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Gaziantep FK, antrenata de Marius Sumudica, a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Samsunspor, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Turciei, in care Denis Dragus a marcat un gol.Dragus a deschis scorul in minutul 3. Pentru Gaziantep FK a inscris si Jevtovic,…

- Atacantul roman Denis Dragus a marcat un gol in victoria obtinuta vineri de Gaziantep FK, echipa lui Marius Sumudica, in meciul de pe teren propriu cu Istanbulspor, scor 2-0, potrivit news.ro.Denis Dragus a deschis scorul in minutul 74, din pasa lui Lazar Markovic – jucator intrat in minutul 73.…

- Marius Șumudica e foarte aproape sa-l ia pe Denis Draguș, 24 de ani, la Gaziantep. A mai ramas doar ca Standard sa confirme ca e de acord sa-l imprumute pe roman in Turcia pana in vara anului urmator. Marius Șumudica abia a preluat postul de antrenor al lui Gaziantep și continua campania de intarire…

