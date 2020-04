Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit presei din regiune, pacienta a fost internata la data de 5 aprilie, intr-o stare extrem de grava. Aceasta a fost transferata din secția de endocrinologie a spitalului din Tiraspol, la Spitalul de boli infecțioase din Slobozia, fiind plasata in secția terapie intensiva și conectata la ventilare…

- Inca opt decese provocate de coronavirus au fost anuntate sambata dupa-amiza, bilantul ajungand la 290. Deces 283 Barbat, 75 ani, judetul Bacau. Internat in Spital Moinesti in data de 02.04.2020 cu Pneumonie interstitiala; in aceeasi zi este transferat la Spitalul Onesti, Boli Infectioase Recoltare…

- Ziarul Unirea Inca 7 DECESE provocate de COVID-19: 5 dintre ei sunt de la Suceava Inca șapte decese provocate de noul coronavirus au fost inregistrate și transmise de Grupul de Comunicare Strategica. Deces 127 Barbat, 46 ani, jud Ialomița. Internat in SJU Slobozia-ATI in data de 31.03.2020.Recoltat…

- Deces 127Barbat, 46 ani, jud Ialomita. Internat in SJU Slobozia ATI in data de 31.03.2020.Recoltat pentru COVID 19 in data de 1.04.2020, confirmat in aceiasi data. Decedat in 3.04.2020.Deces 128Femeie, 77 ani, jud Suceava. Internata in SJU Suceava in 19.03.2020. Recoltare probe pentru COVID 19 in 25.03.2020.…

- Ziarul Unirea Alte 6 DECESE provocate de COVID-19: Bilanțul național ajunge la 78 Deces 73 Barbat, 62 ani, jud Suceava, recoltat in 25.03.2020, confirmat in 31.03.2020, decedat in 25.03.2020. Deces 74 Femeie, 69 ani, jud. Suceava, recoltat in 25.03.2020, confirmat in 31.03.2020, decedat in 27.03.2020.…

- Ziarul Unirea Alte 3 DECESE provocate de coronavirus in Romania: Bilanțul a ajuns la 37 de cazuri. O victima avea doar 39 de ani Grupul de Comunicare Strategica a transmis duminica, faptul ca inca trei romani au murit din cauza coronavirusului. Bilanțul ajunge astfel la 37 de cazuri. Deces 35 Barbat,…

- Pana in acest moment, 9 persoane au fost diagnosticate cu Covid-19 și sunt internate in secția de boli infecțioase a Spitalului raional din Slobozia, din stanga Nistrului, iar altele 20 sunt in așteptarea rezultatelor testelor de laborator. Informațiile au fost confirmate pentru UNIMEDIA de surse din…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca autoritatile italiene au confirmat, pana in prezent, decesul unui cetatean roman ca fiind cauzat de infectia cu COVID-19, pe fondul unor afectiuni medicale pre-existente. Este vorba despre o romanca din Italia, despre care aparusera informații in presa....