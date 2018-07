Stiri pe aceeasi tema

- Revista presei sportive de marți, 26 iunie, este dominata de subiectul Cupei Mondiale. Ieri, in Rusia, am asistat la un final dramatic in grupa B, acolo unde Spania și Portugalia s-au luptat și au tremurat pana in ultima secunda pentru primele locuri.

- CHIȘINAU, 20 iunie – Sputnik. Ministrul român al Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a facut astazi declarații în Parlament cu referire la reținerea, la Moscova, a cetațencei Carina Țurcan, originara din Moldova, suspectata de spionaj. Presa rusa scrie ca Țurcan ar…

- Cristiano Ronaldo, cel mai bun jucator al meciului Portugalia – Maroc de la CM 2018: ”Sunt bucuros!”. Nationala Marocului “a fost foarte puternica”, a recunoscut Cristiano Ronaldo, vedeta nationalei Portugaliei, care a inscris unicul gol al meciului cu echipa africana, miercuri, pe Stadionul Lujniki…

- Mijlocasul de 27 de ani de la Villareal cunoaste apogeul carierei dupa cele trei goluri marcate la Cupa Mondiala din Rusia. Jucatorul crescut la Real Madrid, inca din anul 2002, este in prezent la Villareal, unde in doua sezoane a reusit sa marcheze doar de doua ori in 35 de meciuri. Are mai multe…

- Capitanul Argentinei, Lionel Messi, regreta ca a ratat lovitura de la 11 m care ar fi putut aduce victoria echipei sale in fata Islandei, sambata la Moscova, in cadrul Grupei D a Cupei Mondiale de fotbal editia 2018, informeaza EFE. "Ma doare ca am ratat penalty-ul, pentru ca ar fi fost un…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo s-a declarat "foarte fericit" dupa prestatia exceptionala pe care a avut-o in meciul cu selectionata Spaniei, disputat vineri seara la Soci, in cadrul Grupei B a Cupei Mondiale de fotbal editia 2018.

- "Stare de soc" sau "comotie" sunt cuvinte folosite vineri de presa spaniola, surprinsa de demisia antrenorului Zinedine Zidane de la echipa de fotbal Real Madrid, la mai putin de o saptamana de la castigarea Ligii Campionilor pentru al treilea an consecutiv, relateaza AFP. "Zidane pleaca lasand o mostenire…