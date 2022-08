Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Norvegia ii da avantaj FCSB-ului in returul de joi și il evidențiaza pe Florinel Coman, jucatorul care „a facut ravagii” in meciul cu Viking de pe Arena Naționala "In niciun caz nu s-a terminat! Excesul de incredere poate deveni rapid cel mai mare dușman al vikingilor in returul impotriva…

- Florinel Coman a declarat, joi seara, dupa infrangerea suferita in meciul cu Viking Stavanger, din prima mansa a play-off-ului Conference League, ca FCSB. Capitanunul roș-albaștrilor a mai spus ca celor de la FCSB le este greu impotriva adversarilor care practica un fotbal “total defensiv”. “Noi am…

- Managerul general al FCSB, Mihai Stoica (57 de ani), a vorbit despre posibilitatea ca Rapid sa-i transfere pe Florinel Coman (24 de ani) și de Darius Olaru (24 de ani), de la FCSB. „Sa auzim de la Dan Sucu daca e adevarat, pentru ca mi-e sa nu faca cineva glume. E greu ca jucatorii nostri sa ajunga…

- Antrenorul Universitații Craiova, Laszlo Balint, a transmis ca mai are nevoie de jucatori, pentru ca echipa olteana este angrenata in Conference League. ”Nu știu daca vine Ișfan, dar e nevoie de jucatori. Știu ca oamenii din conducere se preocupa de asta, sunt discuții. Echipa e angrenata pe doua fronturi,…

- Florinel Coman a țintit de doua ori bara in meciul dintre FCSB și FC U Craiova 1948, scor 1-1. Capitanul roș-albaștrilor spera ca lucrurile se vor indrepta pentru echipa la acare evolueaza incepand chiar de la partida urmatoare. „Suntem dezamagiți. A fost o prima repriza foarte grea, in care ne-au pasat,…

- Cu titlul „Romania: Becali amenința Sepsi și guvernul Ungariei” , cel mai important cotidian de sport din Ungaria, Nemzeti Sport, a acordat spații largi discursului lui Gigi Becali. Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali (64 de ani), a declarat, marti, ca daca Sepsi va avea un parcurs foarte bun in…

- Antrenorul Anton Petrea a demisionat de la FCSB, a anuntat, luni, finantatorul Gigi Becali. „Toni e la echipa acum, a zis ca pleaca. Am vorbit de dimineața cu el, a zis ca e la echipa, a zis ‘nea Gigi, daca ehcipa nu joaca, inseamna ca am o problema eu, antrenorul. Nu ințeleg ce se intampla, mai bine…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Rapid, ca “s-a sucit” norocul ardelenilor si acum vor fi greu de oprit. “Antrenez de vreo 23 de ani, dar ce s-a intamplat in ultimele patru meciuri la CFR nu mi s-a mai intamplat. Cu armenii, in doua meciuri, ei nu au…