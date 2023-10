Stiri pe aceeasi tema

- O familie de romani a fost spulberata, o proaspata mireasa si-a pierdut viata in timp ce sotul ei cu care venise pentru luna de miere la Venetia este la terapie intensiva, o fetita de numai un an si cinci luni si-a gasit sfarsitul, la fel si o alta de 10 ani din Ucraina. Presa din Italia prezinta cateva…

- Un autobuz plin cu turiști care vizitasera centrul istoric al Veneției a cazut marți seara in gol de pe un pod, printre zecile de morții fiind și doi romani impreuna cu copiii lor.Cel putin 21 de persoane au murit si alte aproximativ 20 au fost ranite foarte grav cand autobuzul care transporta turisti,…

- Presa din Italia a publicat informații despre victimele tragediei care a avut loc in Veneția, unde, printre victime s-a aflat și o familie de romani. De asemenea, pe lista victimelor se afla și o femeie de naționalitate moldoveana, dar cu cetațenie ucraineana. Potrivit Corriere della Serra, care a publicat…

- Accidentul tragic ce a avut loc recent in Italia, la Mestre, a rapit viețile a 21 de oameni. Patru dintre victimele care au pierit sunt romani. Patru romani și-au pierdut viața in cumplit accident din Italia, dupa ce un autobuz plin cu turiști a cazut marți seara de pe un pod, langa Veneția. Din informațiile…

- Patru cetateni romani au murit in accidentul rutier produs marti, la Mestre, langa Venetia, cand un autocar a cazut de pe un pod si a luat foc, a anuntat miercuri seara Ministerul de Externe de la Bucuresti. Procedura de identificare a tuturor victimelor s-a efectuat cu dificultate, avand in vedere…

- In aceasta seara, cu puțin tima in urma, Ministerul Afecerilor Externe a anunțat ca patru cetateni romani se afla printre victimele teribilului accident din Italia care a avut loc seara trecuta la Mestre, langa Veneția. Cel puțin 20 de pasageri au murit dupa ce autocarul in care se aflau a cazut 15…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza miercuri ca, pana la acest moment, nu sunt informatii despre existenta unor cetateni romani printre victimele accidentului rutier produs langa Venetia, in Italia, relateaza Agerpres.