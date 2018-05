Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu este pentru Polonia un vecin obișnuit, care uneori este periculos. Nu este de asemenea unul din cațiva actori ai jocului strategic pe continental european. Ea este – in perspectiva pe termen lung – o amenințare existențiala pentru statul polonez, scrie Rzeczpospolita , citat de Rador.

- Proiectul de rezolutie al Comisiei de control-buget (CONT) a Parlamentului European, care a fost prezentat marti la sedinta de la Bruxelles, a condamnat situatia coruptiei din Ungaria, informeaza Agentia de Presa MTI, citat de Rador

- Presa siriana de stat a anuntat, luni, ca trei elicoptere ale Statelor Unite au evacuat mai multi lideri ai organizatiei teroriste Stat Islamic din nord-estul Siriei, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Acuzatiile sunt extrem de variate, de la abuzuri de privilegiu relativ triviale pana la violari fara precedent ale legilor si normelor etice. Presedintele si ginerele sau e posibil sa foloseasca politica externa americana pentru a se imbogati. Delegatiile straine rezerva in mod obisnuit camere la hotelul…

- Jocurile Olimpice din Coreea de Sud au adus o liniște provizorie, oficialii de la Phenian amenințand, din nou, ca vor lua masuri daca nu ii sunt respectate dorințele. Coreea de Nord a amenintat ca o sa raspunda Statelor Unite prin acțiuni cu urmari grave daca armata americana si cea sud-coreeana continua…

- Arma cea noua a Rusiei, drespre care a povestit Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, intr-un mesaj adresat Adunarii Federale, face "gauri" in apararea anti-racheta a Statelor Unite ale Americii. In timpul discursului, Putin a reamintit, de asemenea, ca detinerea de arme hipersonice "ofera avantaje…

- Increderea americanilor in economia Statelor Unite a crescut in februarie, prima luna in care au beneficiat de reducerile de taxe adoptate de administratia Trump, la cel mai ridicat nivel de dupa luna noiembrie a anului 2000 si, in mod evident, scaderile recente de pe Wall Street nu le-au afectat…

- Un razboi care a inceput de la protestele pasnice impotriva presedintelui Bashar al-Assad degenereaza rapid intr-o competitie globala pentru controlul asupra a ceea ce mai ramane de distrus din Siria, antrenand riscul unui conflict extins. Sub cerul pe care se imbulzesc avioanele de lupta ale unei jumatati…