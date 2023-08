Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, va participa luni, 21 august, la Atena, la o reuniune de lucru a șefilor de stat și de guvern din Sud-Estul Europei și Balcanii de Vest, organizata de prim-ministrul Republicii Elene, Kyriakos Mitsotakis. Discuțiile se vor concentra pe dezvoltarea cooperarii regionale…

- Primii 40 de pompieri parte a modulului national specializat de stins incendii de padure, au plecat, joi, spre Grecia. Ei vor ajuta autoritatile elene in cadrul programului monitorizare si stingere a incendiilor. Programul vizeaza reducerea timpului de raspuns in cazul producerii incendiilor de padure,…

- Liderii mondiali l-au felicitat pe liderul Partidului Noua Democratie din Grecia, Kyriakos Mitsotakis, pentru victoria sa rasunatoare la alegerile generale, anunța Rador.Conservatorul l-a invins confortabil pe rivalul sau de centru-dreapta, la votul de duminica, asigurandu-si o majoritate clara in…