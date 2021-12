Stiri pe aceeasi tema

- Nu a jucat în meciul vedeta dintre Argentina și Brazilia (0-0, preliminarii CM 2022), iar acum va rata înca un meci din Ligue 1 al celor de la PSG. Neymar acuza o accidentare, dar presa braziliana spune ca jucatorul a petrecut în club înainte de duelul cu Messi și compania și…

- ”In aceasta (marti) dimineata m-am intalnit din nou cu @DavidGHFrost (omologul sau britanic insarcinat cu Brexitul). Franta ramane deschisa dialogului, insa o este necesar sa se gaseasca o solutie rapida pentru pescarii nostri, prin aplicarea acordurilor noastre”, indeamna intr-un mesaj postat pe Twitter…

- Decizia Curtii Constitutionale din Polonia, potrivit careia legile autohtone au prioritate in fata celor ale Uniunii Europene, a incins spiritele intre membrii UE sambata, dupa ce Ungaria, Franta si Germania si-au exprimat pozitiile, scrie Euronews. Verdictul instantei poloneze de joi a atras…

- ​Seria câștigatoare a lui PSG s-a oprit în etapa a noua din Ligue 1, parcursul imaculat fiind stopat de Rennes. Pe "Roazhon Park", trupa de vedete a Parisului a cedat cu 2-0. Laborde (45') și Tait (46') au punctat pentru Rennes, grupare care i-a produs lui PSG prima…

- Un fost ofiter de politie militara a marturisit inainte sa moara ca este criminalul in serie cunoscut sub numele de Le Grele - „Ciupitul”. Barbatul, care s-a sinucis, a lasat un bilet in care spunea ca el este ucigasul ale carui crime au ingrozit Parisul in anii 1980 si 1990. Presa franceza l-a identificat…

- Franta nu ar fi trebuit sa fie surprinsa ca Australia a anulat contractul de constructie a submarinelor, intrucat de ani de zile au fost transmise, public si oficial, preocupari majore privind intarzieri, depasiri de costuri si adecvarea comenzii, au declarat politicieni australieni, relateaza marti…

- Washingtonul si Parisul au avut contacte la nivel inalt inaintea anuntului despre incheierea noii aliante ''AUKUS'' 'intre SUA, Marea Britanie si Australia, a declarat joi un responsabil al Casei Albe, afirmatie contrazisa de Franta, unde anuntul despre noua alianta a provocat furie, intrucat Parisul…

