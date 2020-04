Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul de tenis Rafael Nadal și fostul ciclist Alberto Contador au anuntat ca vor sprijini Crucea Rosie Spaniola prin scoaterea la licitatie a unor obiecte folosite in diferite competitii Astfel, Nadal a anuntat ca a pus in vanzare tricoul purtat in 2019, cand a intrat in posesia titlului la Roland…

- Antrenorul roman Ladislau Boloni considera ca se va desparti in aceasta vara de echipa belgiana de fotbal Antwerp, dupa cum a declarat pentru publicatia De Gazet van Antwerpen. ''Nu cred ca vom merge mai departe'', a afirmat fostul international roman, in varsta de 67 de ani. "Am ajuns…

- Presedintele PSD a atras atentia asupra presiunilor pe care ministerul de Interne le-ar face asupra institutiilor de presa care scot la lumina nereguli din sistemul de sanatate. "Nu vreau sa intru pe speta, dar am sesizat sa nu se creeze un astfel de precedent. Presa trebuie sa functioneze…

- Universitatea din București solicita posibilitatea sa organizeze examenele de licența și disertație online. Plus: Evaluarea Naționala și Bacalaureatul 2020 sa fie susținute prin testare online sau sa fie amanate pana in septembrie, scrie edupedu.ro, intr-o ampla analiza citand specialiști in educație.…

- ASU Poli Timișoara și Rapid au terminat la egalitate, 0-0, in etapa a 23-a din Liga 2. Derby-ul fratesc la nivel de galerii s-a jucat in fața a 6.000 de spectatori. Antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, a considerat ca echipa sa a fost din nou dezavantajata de arbitraj. Duelul a inceput cu o accidentare…

- Era unul dintre cei mai apreciati artisti din Romania, insa a decis sa lase muzica si sa-si incerce norocul intr-o noua cariera. Ce face, insa, atunci cand crede ca nimeni nu il vede, va spunem noi in continuare.

- Pentru incalcarea regulilor de fair play financiar Gigantul din Premier League Manchester City au fost interzis de UEFA in Champions League - și din toate celelalte competiții UEFA - timp de doi ani dupa ce a fost judecat pentru comiterea de „incalcari grave” ale regulilor financiare ale fair-play-ului.…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat joi ca unul dintre candidatii la sefia DNA l-a informat ca se retrage din cursa. Este vorba despre Ionut Botnaru.Ionuț Botnaru a fost procuror-șef al DIICOT Ploiești și mai apoi procuror șef al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiești.…