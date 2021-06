Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea in Coreea de Nord are inima franta din cauza scaderii in greutate a liderului Kim Jong Un, a afirmat un locuitor din Phenian, citat de presa de stat, dupa urmarirea unui video recent cu Kim, transmite Reuters. Comentariul public rar despre sanatatea lui Kim a avut loc dupa ce analistii…

- Lumea din Coreea de Nord este „devastata” de aparenta pierdere in greutate a dictatorului Kim Jong-Un, transmite presa de stat din țara asiatica. Presa de stat nord-coreeana a difuzat declarațiile unor rezidenți din Phenian care spun ca sunt „devastați” de cat de slab a ajuns Kim, relateaza Reuters.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat ca economia țarii a crescut, dar a cerut masuri pentru a imbunatați situația alimentara "tensionata", cauzata de pandemia de coronavirus și de taifunurile de anul trecut, scrie Reuters, citand presa de la Phenian.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un provoaca noi speculații privind starea sa de sanatate dupa ce ultimele fotografii publicate de presa oficiala a regimului sugereaza ca a pierdut din greutate, scrie Guardian. Kim, a carui tendința spre obezitate a atras atenția lumii înca de când…

- Partidul de la putere in Coreea de Nord si-a amendat regulile pentru a crea un nou post de al doilea comandant de facto sub liderul Kim Jong Un, in timp ce urmareste sa refaca politica interna, a relatat marti agentia de presa sud-coreeana Yonhap, citata de Reuters. Citand o sursa neidentificata…

- Președintele american Joe Biden s-a declarat dispus sa aiba o întâlnire cu dictatorul nord-coreean Kim Jong-un în anumite condiții, schimbându-și poziția exprimata în luna martie vizavi de acest subiect, relateaza agenția Reuters citata de News.ro.Biden si omologul…

- Kim Jong-un i-a îndemnat pe conducatorii partidului comunist din Coreea de Nord țara la un nou „mars fortat” de munca si sacrificii, parând sa compare criza economica actuala si perioada de foamete si dezastru din anii '90, relateaza Reuters și The Guardian, potrivit News.ro.„Mars…

- Ondrej Kudela, fundasul echipei Slavia Praga, care este anchetat de UEFA si politia scotiana pentru presupuse abuzuri rasiale, a fost suspendat provizoriu un meci inaintea unei audieri, a anuntat marti forul fotbalistic european, citat de Reuters, noteaza Agerpres. Glen Kamara, mijlocasul lui Glasgow…