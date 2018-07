Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca discutia despre suspendarea sefului statului Klaus Iohannis va continua in partid si in coalitie. ''Discutia despre suspendare va continua in partid si o sa discutam si in coalitie. (...) E un demers foarte serios. (...) Din…

- Deputatul independent Nicusor Dan a declarat luni, dupa revocarea din functie a procurorului-sef al DNA Laura Codruta Kovesi, ca asteptarea sa de la presedintele Klaus Iohannis este o solutie de ansamblu pentru intreg sistemul de justitie, care este "sub stare de asediu in momentul acesta"."Presedintele…

- Fostul șef al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), Augustin Zegrean, a declarat luni ca președintele Klaus Iohannis „a facut ceea ce era obligat sa faca” semnand decretul de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi."Asta inseama și e bine ca se intra in normalitate. Și pana…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca nu este exclusa posibilitatea suspendarii presedintelui Klaus Iohannis, avand in vedere ca acesta a amanat „neconstitutional de mult” sa semneze decretul de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca urmare a deciziei CCR.

- CCR l-a obligat pe presedintele Klaus Iohannis sa semneze decretul de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Insa decizia CCR ridica semne de intrebare: magistratii au judecat ca si cum presedintele a contestat doar oportunitatea revocarii, nu si legalitatea deciziei luate de ministrul Justitiei.

- Presa din toate capitalele lumii anunța ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, este forțat de cea mai inalta instanța din țara sa o demita pe șefa Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi.

- Judecatorii Curtii Constitutionale au admis, miercuri, sesizarea Guvernului, dupa ce Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA. Curtea Constitutionala a decis ca exista un conflict institutional intre Executiv si Presedintie. CCR sustine ca…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca "sub nicio forma" partidul nu ia in calcul suspendarea președintelui Klaus Iohannis, indiferent de decizia sa privind revocarea șefei DNA Laura Codruța Kovesi. Dragnea a refuzat sa spuna ce decizie politica va lua in cazul refuzului președintelui, comentand…