Presa de la Kiev dezvăluie drama românilor din Ucraina părăsiți de București: Comunitatea românească se plânge de 'ucrainizare forţată' Presa din Ucraina scrie despre nemultumirile comunitatii romanesti fata de actiunile de ”ucrainizare fortata”, preluand argumentele acestora referitoare la sustinerea pe care o acorda Ungaria si Bulgaria propriilor minoritati, dar si despre reluarea discutiilor in cadrul comisiei mixte pe tema drepturilor minoritatilor, potrivit news.ro. Sub titlul ”Romanii din Ucraina s-au plans Bucurestiului in legatura cu urcainizarea fortata si cu reforma administrativa”, presa din Ucraina scrie despre nemultumirile romanilor din Ucraina si despre faptul ca acestia acuza lipsa de actiune a autoritatilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

