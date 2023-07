Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care s-ar fi indoit pana acum cineva de faptul ca in urmatorul an superelectoral nemaiintalnit in Romania (vor fi patru alegeri: europarlamentare, locale, parlamentare si prezidentiale) va aparea si cartea maghiara, acela si-a primit deja raspunsul daca a urmarit evenimentele de la Bucuresti…

- Un jurnalist britanic care a calatorit recent de la Paris la Istanbul, via Budapesta si Bucuresti, la bordul trenului Orient Express, si-a povestit experienta intr-un articol in care a consemnat impresii inclusiv din timpul celor doua opriri in Romania, la Sinaia si la Bucuresti. Craig Turp-Balazs,…

- Un rezultat pozitiv al ultimei perioade de peste un deceniu este ca astazi nimeni nu contesta justetea gandirii in termenii unei natiuni maghiare unite, a declarat sambata, la Budapesta, Gergely Gulyas, ministrul care conduce Cancelaria prim-ministrului Ungariei. Conform MTI, el s-a referit la situatia…

- Presa din București anunța ca Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu discuta la aceasta ora scoaterea UDMR de la guvernare. Cei doi l-au invitat și pe... The post UDMR, dat afara de la guvernare. Cine va fi noul prefect al Aradului? appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Sigur, va mai curge multa apa pe Bahlui pana cand A8 si SRU vor fi gata, dar acum stim ca obsesiile noastre au devenit si obsesiile Bucurestiului, indiferent cine va fi la guvernare in urmatorul deceniu. In decurs de zece ani, presiunea publica a transformat niste himere in investitii tangibile. La…

- Gerhard Karner nu a dat nicio speranta Romaniei pentru o ridicare rapida a blocajului privind aderarea tarii la Schengen. El a respins cererea guvernului roman de stabilire a unui calendar, in cadrul unei intalniri cu omologul sau Lucian Bode la Bucuresti. Acesta din urma a vazut totusi un dezghet in…

- Gerhard Karner nu a dat nicio speranta Romaniei pentru o ridicare rapida a blocajului privind aderarea tarii la Schengen. El a respins cererea guvernului roman de stabilire a unui calendar, in cadrul unei intalniri cu omologul sau Lucian Bode la Bucuresti. Acesta din urma a vazut totusi un dezghet in…

- Unul dintre cei mai cunoscuti si respectati jurnalisti, Radu Cosasu, s a stins din viata noaptea trecuta la Spitalul "Elias" din Bucuresti. Decanul presei sportive romanesti avea 92 de ani, conform unui comunicat al Asociatiei Presei Sportive din Romania. Conform sursei citate, Radu Cosasu s a nascut…