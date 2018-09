Presa croată: Preşedinta Croaţiei vine cu propuneri de proiecte la Bucureşti Croatia a pregatit pentru intalnirea de la Bucuresti 11 proiecte din domeniul energetic, unul din sfera comunicatiilor digitale si sapte din domeniul transporturilor. Valoarea totala a proiectelor propuse de Croatia este de 1,782 miliarde de euro. Aici intra terminalul de pe insula Krk cu gazoductul aferent, in valoare de 263 de milioane de euro, apoi gazoductul Ionic-Adriatic, in valoare de 600 de milioane de euro, potrivit Novilist.hr , citat de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

