- Presedintele sud-coreean Moon Jae In a cerut Natiunilor Unite sa verifice preconizata inchidere a unui centru nord-coreean de teste nucleare, a indicat marti un purtator de cuvant al ONU, citat de AFP. Moon Jae In a adresat aceasta cerere luni, in cursul unei conversatii telefonice cu secretarul…

- Liderul de la Phenian Kim Jong-un a promis ca situl nuclear din Punggye-ri va fi inchis luna viitoare si a afirmat ca va invita in Coreea de Nord experti si jurnalisti pentru a se asigura ca procesul este transparent. Anuntul a fost facut duminica de Seul si vine in contextul in care presedintele Statelor…

- Anunț fara precedent venit de la Seul! Poligonul de testare nucleara din Coreea de Nord va fi inchis in luna mai. Reamintim ca, de-a lungul timpului, poligonul de la Punggye-ri a fost folosit pentru sase teste nucleare din 2006 pana in prezent. Anul trecut din septembrie, in zona s-au produs o serie…

- Summitul de vineri la care au participat liderii de la Seul si Phenian a fost o "intrevedere istorica" care deschide drumul spre inceputul unei noi ere, relateaza mass-media de stat din Coreea de Nord, potrivit site-ul agentiei Reuters.

- Poligonul de testare nucleara al Coreei de Nord, aflat in munți, s-ar fi prabușit, iar mai multe țari din apropiere se afla acum in fața unui risc fara precedent de expunere radioactiva, au declarat doua echipe de cercetatori chinezi, potrivit South China Morning Post.

- Ce inseamna, de fapt, suspendarea testelor nucleare de Coreea de Nord. Coreea de Nord renunta la testele nucleare si cu rachete , potrivit agentiei de presa de stat, care transmite si ca liderul de la Phenian, Kim Jong-un vrea sa inchida si situl nuclear Punggye-ri. Potrivit agentiei de stat nord-coreene…

- Seful diplomatiei nord-coreene se indrepta joi catre Suedia, o tara care reprezinta interesele americane la Phenian, in timp ce Coreea de Nord si Statele Unite studiaza organizarea unui summit bilateral istoric, relateaza AFP. Ministerele suedez si chinez de Externe au confirmat joi plecarea lui…