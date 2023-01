Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de recruti rusi au fost ucisi intr-un atac al fortelor ucrainene din ziua de Anul Nou asupra cladirii in care se aflau in partea controlata de rusi a provinciei Donetk, a declarat luni o sursa apropiata de conducerea numita de rusi, relateaza Reuters.

- Trei militari rusi au fost ucisi luni dimineata de resturile cazute ale unei drone ucrainene doborate in timp ce ataca o baza din regiunea Saratov in interiorul Rusei, au anuntat agentii de presa ruse, preluate de Reuters, citand Ministerul Apararii de la Moscova, conform Agerpres.roAcesta este al doilea…

- Cel putin 437 de copii ucraineni au fost ucisi in urma invaziei Rusiei, a anuntat sambata Procuratura Generala a Ucrainei, citata de Reuters. Peste 837 de copii au fost, de asemenea, raniti, un numar despre care oficialii ucraineni afirma ca "nu este definitiv", deoarece inca verifica informatii din…

- Presedintele Volodimir Zelenski a promis in mesajul transmis marti seara catre natiune ca fortele ucrainene nu vor ceda „nici macar un centimetru” in luptele pentru controlul regiunii Donetk, in timp ce oficialii prorusi instalati acolo au declarat ca fortele ucrainene se deplaseaza cu tancuri catre…

- Razboi in Ucraina, ziua 233. Liderii armatei ruse ar fi dispus recent forțelor sale din regiunea Donețk incetarea temporara a luptelor pe fondul moralului scazut și al dezertarilor. Si in Herson sunt mari probleme, noul guvernator numit de Moscova indemna

- Consiliul Federatiei, camera superioara a parlamentului rus, a aprobat marti incorporarea a patru regiuni ucrainene in Federatia Rusa, ceea ce inseamna ca Moscova este pe cale sa incheie anexarea formala a teritoriilor capturate in cele sapte luni de conflict, transmite Reuters.Consiliul Federatiei…

- Fortele ucrainene au strapuns linia defensiva a Rusiei in sudul tarii, in acelasi timp extinzandu-si ofensiva rapida in est, recucerind noi teritorii in zonele anexate de Moscova si amenintand liniile de aprovizionare pentru trupele rusesti, potrivit Reuters. In cea mai mare bresa din sud de la inceputul…