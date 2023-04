Presa bulgărească: Un tren de mare viteză va face legătura între Ruse și Aeroportul București Linia Bucuresti – Giurgiu este prima linie de tren din Romania si a fost deschisa in 1869. A fost insa inchisa in 2005, dupa prabusirea podului peste raul Arges de la Gradistea. De atunci și pana astazi, trenurile intre orașul dunarean și capitala circula pe un traseu deviat, care prelungește distanța de 60 km, adica mai bine de o ora și jumatate de drum. Acest lucru se va schimba in curand și, odata cu asta, probabil și dezvoltarea unei parți a Bulgariei, transmite publicația Kapital, citata de Rador. In toamna acestui an era așteptata deschiderea liniei directe București – Giurgiu – Ruse. A… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

