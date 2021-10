Stiri pe aceeasi tema

- ​A trecut fara probleme de Emma Raducanu (6-2, 6-1), iar acum își dorește sa își ia revanșa în fața Simonei Halep. Marta Kostyuk a vorbit despre înfrângerea suferita în fața jucatoarei noastre la Indian Wells și a afirmat ca spera ca la Transylvania Open sa se califice…

- Emma Raducanu a ajuns sambata in Romania. Caștigatoarea de la US Open va participa la turneul de tenis Transylvania Open de la Cluj-Napoca. Tenismena Emma Raducanu a ajuns la aeroportul din Cluj-Napoca, in noaptea de vineri spre sambata, la ora 2.45. Raducanu a venit in Romania impreuna cu tatal ei.…

- Emma Raducanu a ajuns sambata in Romania. Caștigatoarea de la US Open va participa la turneul de tenis Transylvania Open de la Cluj-Napoca. Tenismena Emma Raducanu a ajuns la aeroportul din Cluj-Napoca, in...

- Emma Raducanu a transmis primul mesaj in limba romana. Emma Raducanu va veni in Romania pentru a juca la Transylvania Open. Cu toate ca in prezent se afla la Indian Wells, Emma Raducanu a avut timp sa inregistreze și un filmuleț in care vorbește in limba romana. Emma Raducanu, care a transmis primjul…

- Emma Raducanu este noua revelație a tenisului mondial, dupa ce a caștigat turneul de Grand Slam de la US Open in 2021. Cine este marea campioana care o lauda pe jucatoarea de tenis din Marea Britanie. Ce va face Emma Raducanu, dupa ce a caștigat US Open 2021 Dupa marea victorie a Emmei Raducanu de […]…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 11 mondial, a confirmat participarea la turneul Transylvania Open (WTA) care va avea loc in octombrie, au anuntat organizatorii pe pagina de Facebook a competitiei de la Cluj-Napoca. ''Dubla campioana de Grand Slam si-a confirmat oficial prezenta…

- Emma Raducanu s-a impus in finala de la US Open cu Leylah Fernandez, 6-4, 6-3, și a caștigat titlul la Flushing Meadows fara set cedat. Sportiva care reprezinta Marea Britanie, al carei tata este roman, a devenit primul jucator, indiferent de gen, care caștiga un turneu de Grand Slam in Era Open venind…

- „BT Arena" din Cluj-Napoca gazduiește, in perioada 18-25 august, meciurile grupei D contand pentru Campionatul European de volei feminin 2021. Grupa este alcatuita din: Finlanda, Olanda, Romania, Suedia, Turcia și Ucraina. Miercuri, 18 august, in jocul inaugural, Romania a cedat in fața Turciei 1-3.…