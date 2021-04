Stiri pe aceeasi tema

- Ce s-a intamplat in ziua in care a fost inmormantat Prințul Philip? Detalii din relația deficitara dintre Prinții William și Harry au ieșit din nou la iveala. Ce au facut aceștia și cine a intervenit pentru a detensiona atmosfera? Ce s-a intamplat intre William și Harry in ziua in care a fost inmormantat…

- Imagini de la funerariile Prințului Philip. Cum s-au imbracat membrii familiei regale! Prințul Philip a murit pe data de 9 aprilie, cu doar 2 luni inainte de a implini 100 de ani. Ducele de Edinburgh a fost imormantat sambata. Iși va duce odihna veșnica in cripta familiei regale din capela St. George,…

- Printii William si Harry au plecat impreuna din capela St.George si au fost vazuti discutand la incheierea funeraliilor bunicului lor Philip, care au avut loc sambata dupa-amiaza la Windsor. Cei doi nu au mers „umar langa umar” in cortegiul funerar, decizia Reginei fiind ca aceștia sa fie desparțiți…

- Prințul William și Prințul Harry au stat departe astazi unul de celalalt la funerariile pentru bunicul lor, Philip! O alta ruda din familia regala a fost intre ei in timp ce il conduceau pe drum pe cel care a fost Prințul Philip.

- Al doilea fiu al cuplului regal, prințul Andrew, spune ca mama sa, Regina Elisabeta, resimte un „gol imens” dupa moartea prințului Philip. „Imi pare foarte rau pentru mama, care resimte pierderea probabil mai mult decat oricine. Regina, așa cum va puteți aștepta, este de un stoicism incredibil. Ea descrie…

- Palatul Buckingham a anunțat cand cand vor avea loc funeraliile Prințului Philip. Potrivit comunicatului emis de Casa Regala, cel mai longeviv consort al Marii Britanii va fi inmormantat pe 17 aprilie. De asemenea, s-a anunțat și ca prințul Harry intenționeaza sa partificpe la ceremonie, potrivit Reuters.

- Prințul Philip, ducele de Edinburgh, soțul Reginei Elisabeta a II-a, a murit pe 9 aprilie, la varsta de 99 de ani. Jose Mourinho, antrenorul lui Tottenham, se afla intr-o conferința de presa cand a primit un mesaj cu vestea și a reacționat rapid. „Scuze, voi raspunde la intrebare. Dar acum imi pare…

- Meghan, sotia printului Harry, a acuzat familia regala britanica de rasism, de proliferarea unor minciuni si ca a impins-o la un pas de sinucidere, intr-un interviu exploziv de doua ore acordat duminica seara jurnalistei de televiziune Oprah Winfrey, care pare sa aiba potentialul de a zdruncina serios…