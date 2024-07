Stiri pe aceeasi tema

- Numele europarlamentarului Mihai Tudose și al președintelui Klaus Iohannis sunt vehiculate pentru postul de comisar in Noua Comisie Europeana care incepe sa prinda contur, potrivit Agenției austriaca de presa APA care inventariaza nume de posibili comisari europeni in dreptul fiecarei țari. Parlamentul…

- Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) Intr-o conferința de presa critica menita sa-l faca sa continue sau sa intrerupa campania prezidențiala, Joe Biden și-a aparat palmaresul de politica externa, chiar daca se confrunta cu un val de intrebari privind starea sa mentala și, intr-o alta gafa, l-a prezentat…

- Agenția oficiala de știri a Libanului a anunțat ca sudul teritoriului a fost lovit de un atac efectuat miercuri seara de armata Israelului, in urma caruia au rezultat 5 persoane ranite, pe fondul temerilor de extindere a conflictului dintre Hezbollah si Israel, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Presa olandeza a anunțat marți ca Ungaria a renunțat la opoziția fața de numirea lui Mark Rutte in fruntea NATO, dupa ce premierul olandez a discutat cu Viktor Orban la Bruxelles, scrie Reuters. Budapesta nu a reacționat deocamdata. Slovacia a anunțat insa oficial, tot marți, ca il va susține pe Rutte.…

- Potrivit Politico, Ursula von der Leyen ar urma sa mai obțina un mandat de președinta a Comisiei Europene, Antonio Costa ar urma sa conduca Consiliul European, iar Roberta Metsola va fi in fruntea Parlamentului.Practic, președintele Iohannis pare sa fi pierdut toate funcțiile importante, in condițiile…

- Sase detinuti, unii cu legaturi cu rețeaua terorista Statul Islamic, au luat ostatici gardieni in Centrul de detenție nr. 1 din regiunea Rostov, in sudul Rusiei, si au cerut libera trecere in negocierile cu autoritatile, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Barbatii, printre care si unii deja condamnati…

- Regele Salman al Arabiei Saudite va fi supus unui program de tratament la Palatul Al Salam din Jeddah pentru o inflamatie pulmonara, a anuntat duminica agentia de presa de stat, la cateva ore dupa ce a fost supus unor teste medicale, relateaza agenția de presa Reuters, preluata de news.ro.Citand curtea…

- PSD și PNL au bifat intr-o luna doua eșecuri in materie de candidați independenți, prima data fiind parasiți de Ramona Chiriac, persoana desemnata sa deschida lista de la europarlamentare, in timp ce pentru Primaria Bucureștiului partidele au ales, in noaptea de luni spre marți, sa mearga cu proprii…