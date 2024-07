Numele europarlamentarului Mihai Tudose și al președintelui Klaus Iohannis sunt vehiculate pentru postul de comisar in Noua Comisie Europeana care incepe sa prinda contur, potrivit Agenției austriaca de presa APA care inventariaza nume de posibili comisari europeni in dreptul fiecarei țari. Parlamentul European va vota joi cu privire la președintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von […] The post Presa austriaca: Klaus Iohannis și Mihai Tudose, posibili comisari europeni din partea Romaniei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .