- Una dintre principalele publicații austriece scrie ca minorii neinsoțiți sufera cel mai mult de brutalitatea traficanților și a poliției de frontiera. Majoritatea copiilor provin din Siria, nu au acte și nici aparținatori și stau in centrele de refugiați, pana cand sunt luați de traficanții de persoane. Agenția…

- Ministrul de Externe al Austriei, Alexander Schallenberg, da asigurari ca “nimic nu va mai sta in calea extinderii spatiului Schengen” daca se vor lua masuri, astfel incat in urmatoarele luni tara lui sa constate o scadere a numarului solicitantilor de azil. Vetoul pe care Viena l-a spus aderarii Romaniei…

- Veto-ul impotriva aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen a pus coaliția de la Viena intr-o situația dificila. Potrivit presei austriece, verzii cer modificarea deciziei privind aderarea Romaniei și Bulgariei. Verzii, partenerii minoritari ai conservatorilor din OVP in guvernul de coaliție…

- „Normele europene au fost puse pe locul doi in urma agendei politice a unui stat membru. Aceste principii au fost calcate in picioare”, a transmis, joi seara, Lucian Bode, ministrul de Interne, in cazul votului dat de Austria in Consiliul JAI. Oficialul a mai spus ca aderarea Romaniei la spațiul Schengen…

- Ambasadorul Romaniei la Viena, Emil Hurezeanu, susține ca președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a avut recent o atitudine favorabila intrarii Romaniei in spațiul Schengen, insa rolul decisiv in formularea unei opinii aparține executivului austriac care are in continuare o „atitudine mai degraba…

- Romania are la dispoziție mai puțin de doua saptamani pentru a convinge Austria sa ii ofere un vot pozitiv pentru aderarea la Spațiul Schegen. Oficialii de la București lucreaza pe toate canalele cu Viena pentru ca poziția negativa exprimata de ministrul de interne austriac, dar și de cancelarul Nehammer…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer (OVP) a declarat marți, cu o zi inainte de o vizita la Zagreb, ca Viena nu are o problema cu aderarea Croației la Schengen și a subliniat ca aceasta țara iși protejeaza bine frontierele. In schimb, el a precizat ca Romania, Bulgaria și Ungaria lasa migranții ilegali…