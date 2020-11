Stiri pe aceeasi tema

- Diego Armando Maradona a murit azi, la varsta de 60 ani. Cauza decesului este stop cardiorespirator suferit in casa sa din Tigre. La inceputul acestei luni, cel supranumit El Pibe D’oro a suferit o intervenție chirurgicala pe creier pentru indepartatea unui hematom subdural (cheag de sange). M. S.

- Legenda fotbalului Diego Maradona a murit, miercuri, la 60 de ani, conform ziarului argentinian Clarin.com . Fostul fotbalist argentinian fusese spitalizat in 3 noiembrie intr-o clinica din La Plata, dar ulterior medicii au transmis ca se afla in afara oricarui pericol. Maradona suferea de deshidratare,…

- Ziariștii argentinieni susțin ca fostul mare jucator de fotbal, Diego Maradona, a incetat din viața din cauza unui stop cardiac. Diego Armando Maradona avea 60 de ani și suferise o intervenție chirurgicala pe creier și conform jurnalistilor din America de Sud, el a fost luat cu ambulanța de la locuința…

- A murit Diego Armando Maradona, cel mai probabil din cauza unui stop cardiorespirator. Vestea a aparut in aceasta seara in presa argentiniana. Ziarul Clarin vorbește despre „un stop cardiorespirator” suferit de Maradona in casa sa din Tigre, unde tocmai revenise dupa o perioada petrecuta in spital.…

- Cotidianul argentinian Clarin vine cu o veste care șocheaza lumea fotbalului: Diego Armando Maradona ar fi murit joi, la vârsta de 60 ani. Cauza decesului: stop cardiorespirator suferit în casa sa din Tigre. Se actualizeaza.Postarea de pe Twitter a celor de la Clarin:AHORA:…

- Un alt fost mare internațional englez a incetat azi din viața. Portarul Ray Clemence, infruntat și de naționala Romaniei in preliminariile CM 1982, avea 72 de ani și „a trecut in neființa in mare liniște, dar dupa o lunga suferința”. Legenda lui Liverpool din perioada 1967-1981 a mai aparat la Scunthorpe…

- Actorul Vladimir Gaitan a murit marti seara. Artistul avea 73 de ani. Gaitan a debutat in cinematografie in 1969, la doar 22 de ani. Vestea mortii actorului Vladimir Gaitan a fost data de actorul Vlad Radescu, intr-o postare pe Facebook. "Vladimir Gaitan a trecut dincolo si a lasat teatrul si filmul…

- Doliu in lumea filmului la nivel mondial. Un celebru actor s-a stins din viața la doar 19 ani. Acesta era extrem de cunoscut pentru rolul jucat intr-unul dintre cele mai urmarite seriale. Este vorba despre tanarul actor, Archie Lyndhurst, vedeta serialului CBBC „So Awkward" și fiu al actorului englez…