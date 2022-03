Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Cernigov a confirmat faptul ca orașul pe care il conduce este inconjurat operațional de catre armata rusa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) organizeaza un Congres extraordinar duminica, 27 martie 2022, pentru alegerea noii sale conduceri, in baza modificarilor recente ale Statutului partidului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Discursul presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, in fata membrilor Parlamentului de la Paris a generat atat opinii favorabile, cat si critici referitoare la riscul atragerii Frantei intr-un conflict militar cu Rusia. Zelenski a umilit Franța, dupa ce numeroase companii uriașe din Hexagon au…

- Congresul AUR va avea loc pe data de 27 martie, iar George Simion este mare favorit sa devina președinte plin al partidului, in prezent fiind co-președinte. George Simion candideaza pe aceeași moțiune precum Claudiu Tarziu, ceea ce aplaneaza tensiunile care au avut loc in partid, inaintea acestui…

- Congresul AUR a fost convocat pentru data de 27 martie, iar in cadrul acestuia va fi ales noul lider al formațiunii. Congresul vine in contextul in care intre George Simion și Claudiu Tarziu a izbucnit un conflict care s-a lasat cu acuzații grave de ambele parți. Fii la curent cu cele mai…

- Co-președintele AUR George Simion scrie pe Facebook ca „niciodata” partidul sau nu se va alia cu fostul președinte Traian Basescu, dupa discuțiile despre o alianța PMP - AUR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- George Simion, co-președintele AUR, a anunțat ca partidul pe care in conduce alaturi de Claudiu Tarziu a decis sa convoace congresul pentru data de 27 martie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Protestatarii AUR care au participat la mitingurile din mai multe județe ale țarii ar fi fost platiți pentru a fi alaturi de George Simion, informeaza B1 TV. Asta in condițiile in care pe 27 februarie, partidul va organiza un ”mega protest” similar celor din Canada, cu camioane, tractoare și automobile.…