- Vicepreședinta Statelor Unite, Kamala Harris, va veni in vizita in Romania și Polonia saptamana viitoare, in contextul invaziei rusești in Ucraina, relateaza The Hill, care citeaza surse de la Casa Alba. Kamala Harris va pleca spre Europa miercurea viitoare, 9 martie, spune surse citate de The Hill.…

- Peste 150.000 de persoane au parasit Ucraina din cauza invaziei armatei ruse, a anunțat Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi. Conform datelor oficiale de la granițe, jumatate dintre aceștia au sosit in Polonia, iar cealalta jumatate in Ungaria, Romania, Republica Moldova dar și mai departe,…

- Rusia a catalogat drept ”distructiva” decizia Statelor Unite de a trimite 3.000 de militari suplimentari in Europa de Est in contextul tensiunilor exacerbate intre Moscova si occidentali cu privire la Ucraina, transmite AFP. Viceministrul de externe rus, Alexandr Grusko, citat de agentia Interfax, a…