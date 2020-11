Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a criticat duminica Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, din care el a retras unilateral Statele Unite, sustinand ca aceasta intelegere internationala a avut doar consecinte negative pentru economia americana, relateaza DPA. „Acordul de la…

- Trei membri importanti ai Departamentului american al Apararii au renuntat la functii a doua zi de la destituirea secretarului Mark Esper. Surse de la Pentagon spun pentru CNN ca presedintele in exercitiu Donald Trump se comporta ca „un dictator”.

- Sotia lui Biden a postat o fotografie cu ea si presedintele ales in casa, tinand o pancarta cu mesajul “Dr. si presedintele Biden locuiesc aici”. Ea a mai scris ca „Va fi un președinte pentru toate familiile”.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori…

- Presedintele american Donald Trump va participa joi seara la o reuniune cu alegatorii care va fi transmisa pe canalul NBC, in acelasi timp cu un eveniment similar al rivalului sau democrat Joe Biden, televizat de ABC, relateaza AFP si dpa. Cei doi adversari in alegerile prezidentiale de…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump, ramas in urma in sondaje cu mai putin de o luna inaintea alegerilor de la 3 noiembrie, l-a catalogat miercuri drept „tacanit” („wacko”) pe adversarul sau democrat Joe Biden, relateaza AFP.

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, ramas in urma in sondaje cu mai putin de o luna inaintea alegerilor de la 3 noiembrie, l-a catalogat miercuri drept ”tacanit” (”wacko”) pe adversarus sau democrat Joe Biden, relateaza AFP.”Este un tacanit de ani de zile si o stie toata lumea”,…

- Președintele SUA a fost testat pozitiv in timp ce lucra la planurile de relaxare a țarii, fiind infectat cel mai probabil in timpul unei calatorii la bordul Air Force One, alaturi de unul dintre cei mai apropiați consilieri ai sai, diagnosticat cu Covid-19, scrie presa americana. Trump a anunțat diagnosticul…

- Biroul serifului comitatului Los Angeles a prezentat, prin vocea locotenentului Brandon Dean, versiunea da a faptelor, intr-o conferinta de presa. In varsta de "aproximativ 30 de ani", barbatul respectiv circula cu bicicleta, luni dipa-amiaza (ora locala), in momentul in care agenti au incercat sa-l…