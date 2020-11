Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democratilor la Casa Alba, Joe Biden, a castigat scrutinul prezidential in detrimentul presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump, au anuntat sambata mass media americane, transmit agentiile internationale de presa. Dupa patru zile de suspans, candidatul democrat si fostul vicepresedinte…

- Candidatul democrat Joe Biden va caștiga alegerile din Statele Unite și va devenit al 46-lea președinte al țarii, conform predicțiilor CNN. Joe Biden a ajuns la 273 de voturi dupa ce a obținut victoria in statul Pennsylvania, conform CNN. Joe Biden a caștigat statul Pennsylvania cu o diferența de aproximativ…

- Donald Trump si-a anuntat victoria la alegerile prezidentiale din Statele Unite. "Am castigat aceste alegeri, cu un avans mare!", a scris republicanul Donald Trump, pe Twitter. I WON THIS ELECTION, BY A LOT! November 7, 2020 In schimb, o proiectie BBC arata ca democratul Joe…

- Suspansul alegerilor care a facut o lume intreaga sa-și indrepte atenția asupra SUA continua și vineri, deși Joe Biden se apropie in statele cheie de magicul 270 de voturi in colegiile electorale, cifra care ii va asigura președinția. Intre timp, Donald Trump a susținut prima sa conferința de presa…

- Candidatul democrat pentru Casa Alba, Joe Biden, a declarat joi ca nu are "nicio indoiala" cu privire la victoria sa asupra lui Donald Trump, odata ce toate rezultatele vor fi cunoscute, in timp ce rivalul sau republican contesta in justitie operatiunile de numarare a voturilor, relateaza AFP.…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a denuntat luni incidentele violente izbucnite în paralel cu manifestatiile împotriva rasismului, acuzându-l în acelasi timp pe rivalul sau, Donald Trump, ca "pune paie" pe focul agitatiei sociale, scrie Agerpres.„A…