- Andrei Prepelița, antrenorul lui FC Argeș, a avut un discurs dur la finalul meciului cu CS Mioveni, caștigat cu 1-0. Prepelița considera ca este criticat pe nedept in oraș, el ducand echipa in play-off in sezonul trecut. Andrei Prpelița, furibund dupa victoria cu Mioveni „De un de zile sunt contestat…

- Etapa a patra 4 din Liga 1 a inceput vineri, 5 august, cu meciul dintre Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești, scor 0-1, și se va incheia luni, 8 august, cu partida Hermannstadt – Voluntari, de la ora 21:00. Derby-ul etapei a 4-a va fi reprezentat de duelul dintre FC U Craiova și CS U Craiova. Meciul…

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, i-a promis primarului din Mioveni, Ion Georgescu, ca va participa la meciul direct dintre cele doua formații. Omul de afaceri nu a facut deplasare in micuțul oraș argeșean. Au trecut aproximativ doi ani de la ultimul meci urmarit de Gigi Becali de pe stadion.…

- Formatia FC Hermannstadt a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, luni seara, pe teren propriu, in compania echipei FC Botosani, in etapa a treia din Superliga. Pentru FC Hermannstadt a marcat Paraschiv, in minutul 53, iar pentru FC Botosani a punctat Florescu, in minutul 72, din penalti.…

- Cum comentați acest inceput de campionat pentru FC Argeș, victoria de acasa cu UTA și infragerea usturatoare de la Sepsi? – In privința victoriei de acasa cu UTA, pot spune ca a fost un inceput bun de campionat; este primul inceput de campionat in care realizam o victorie, de la revenirea pe prima scena…

- ”Sunt in discuții și cu jucatori care fac parte din niște echipe naționale”, mai spune Prepelița Ce ne puteți spune despre transferuri? Am vazut ca au venit Straton și Calcan și a plecat Miguel. – Sunt jucatori pe care eu mi i-am dorit, i-am urmarit și sunt și alții care urmeaza sa semneze și purtam…

- Care este obiectivul trasat antrenorului Andrei Prepelița pentru urmatorul sezon? – Prepelița și-a prelungit contractul pentru un an de zile, cu posibilitatea de reinnoire pentru inca un an, iar obiectivul este accederea in play-off. Este normal sa aiba acest obiectiv, pentru ca am fost acolo și acolo…