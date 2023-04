Preparatul de Paște aflat pe masa tuturor și care poate fi consumat fără frică Inainte de Paște, tradiția ne invita in bucatarie. Iar meniul nu este intotdeauna prietenos cu dietele. Poate fi adaptat insa, ne spune astazi ”Doctorul de bine”… ca sa putem respecta regula de aur a oricarei sarbatori in jurul unei mese incarcate: moderația! Vreți sa va bucurați de masa de sarbatori, fara sa va treziți cu kilograme in plus? Aflați ca se poate. Ce avem in meniul de Paște? Preparate din carne de miel: borș, drob, friptura, stufat. Niciunul dintre ele nu reprezinta un pericol. Daca degresam carnea inainte sau dupa ce gatim și evitam sa adaugam ulei in exces in compoziția mancarii.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși se spune ca ar trebui sa fie o persoana echilibrata, uneori, Balanța uita care ii este semnul zodiacal. De sarbatori, zodia Balanța va consuma mai mult alcool decat ii permite organismul, iar acest lucru ii va aduce, in mod firesc, neplaceri din punct de vedere al starii de sanatate. De asemenea,…

- Presedintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis, au participat, sambata, la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica „Sfanta Treime” din Sibiu, fiind așteptați de jurnaliști la intrare. Cei doi soți, insoțiți de responsabili SPP, au venit ținandu-se de mana, iar Prima Doamna s-a afișat…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anuntat ca romanii vulnerabili, care beneficiaza de voucherele pentru alimente din programul „Sprijin pentru Romania”, vor primi banii in avans, inainte de Paste. In luna aprilie, se face in avans plata aferenta pentru voucherele de alimente,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, sambata, impreuna cu sotia sa, Carmen, la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica „Sfanta Treime” din Sibiu, transmite News.ro. Seful statului a transmis jurnalistilor prezenti la biserica un mesaj catre romanii care duminica sarbatoresc Pastele catolic.…

- Am remarcat cu placere urarea celor de la Complexul Muzeal Arad, un gest normal la urma urmei, dar atat de binevenit in lumea noastra divizata... The post Uram sarbatori fericite cititorilor noștri care sarbatoresc Paștele appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ” Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș vor monitoriza permanent dinamica intervențiilor la nivel județean, iar la nevoie vor fi pregatiți sa intervina in acest weekend, cand credincioșii catolici sarbatoresc Paștele,…

- Deși nu prea mai vrem sa ne aducem aminte de acei ani, pe vremea comunismului Paștele era una din acele sarbatori neagreate de fostul dictator Nicolae Ceaușescu și a lui consoarta, Elena. Cu toate astea, culmea este ca cei doi sarabtoreau in familie, atat sarbatoarea pascala, cat și Craciunul, iar de…

- Un primar din judetul Gorj le ofera elevilor din comuna o masa calda la scoala, printr-un program finantat din PNRR. O initiativa buna, doar ca printre felurile de mancare se regasesc pizza si kebab. Niciunul dintre produse nu este recomandat de Institutul de Sanatate Publica, desi edilul spune ca le-a…