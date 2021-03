Stiri pe aceeasi tema

- Ca sa i dea gata pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu si Catalin Scarlatescu, constanteanul Costi Ionita a creat o reteta extrem de complicata de pateu de spirulina.El a precizat ca nu este bucatar dar din cauza unor probleme de sanatate la sfatul unui reputat chirurg roman si a schimbat radical stilul…

- In editia 12 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cutite” am avut surpriza de a-l vedea pe celebrul cantaret Costi Ionita. Artistul a dezvaluit faptul ca, dupa succesul avut cu Valahia, a facut prima trupa de manele din Romania, impreuna cu Liviu Varciu.

- Dupa ce a degustat farfuriile pregatite de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, chef Catalin Petrescu a decis cine primește amuleta 11 din sezonul 9 „Chefi la cuțite”.

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu aduc publicului, in fiecare ediție „Chefi la cuțite”, un show savuros, condimentat cu de toate. Speak s-a strecurat in culise pentru a dezvalui ce se intampla in spatele camerelor, in episodul 10 „Speak @ cuțite”.

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au reintalnit in bucarie pentru a descoperi ce surpriza le-a mai pregatit Gina Pistol, la amuleta 10 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1.

- In ediția 5 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, ziua a inceput in forța pentru Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Jurații se intrec pentru amuleta cinci, ce le aduce un bonus special!

- Maria Luca are 12 ani, este din Rașnov și s-a prezentat in fața juraților de la „ Chefi la cuțite”, sezonul 9 , impecabil. Chiar daca a avut emoții fata și-a adunat forțele și a decis sa pregateasca un desert indian, menit sa surprinda papilele gustative ale celor trei jurați. Maria Luca i-a uimit pe…

- Noul sezon Chefi la cuțite vine cu schimbari in materie de prezentatori. In sezonul 9, Ginei Pistol (40 de ani) i se alatura artistul Speak (34 de ani). „Rolul meu va fi acela de a sta alaturi de susținatori atunci cand concurenții intra la jurizare și uneori de a-i intampina pe cei care urmeaza sa…